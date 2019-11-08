الامارات | 10 اشتراطات غريبة للأندية في عقود لاعبيها.. أبرزها «ممنوع العض»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اشتراطات غريبة للأندية في عقود لاعبيها.. أبرزها «ممنوع العض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفق أندية كرة القدم، خصوصاً الكبرى منها، بسخاء للتعاقد مع أبرز اللاعبين، لكنها في المقابل تفرض شروطها الخاصة على بعض اللاعبين، للحفاظ على مصالحها، والحد من «طيش» بعضهم، خصوصاً اللاعبين المعروف عنهم إثارتهم للجدل، ومن ذلك بند «منع العض» على نجم برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز، وكذلك حرمان لاعبي سان جرمان من توجيه أي نقد للنادي وأنصاره، وبنود أخرى غريبة ترصدها «الإمارات اليوم» في التقرير التالي.

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