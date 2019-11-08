شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فهيم: لا توجد مخالفات مالية في «كمال الأجسام».. والوزارة لم تخطرنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت «المصرى اليوم» ردا رسميا من اتحاد كمال الأجسام، على ما تم نشره في العدد الصادر بتاريخ 4 نوفمبر الجارى، بشأن بعض المعلومات المالية، التي تم نشرها بتقرير في الجريدة بالعدد سالف الذكر.

وأكد عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام، في خطاب الرد، أن وزارة الرياضة لم تخطر الاتحاد شفهيا أو رسميًا بأى معلومات عن المخالفات التي أوردها الخطاب، وبناء عليه هو لم يذكر أي تصريحات شفهية لأى مسؤول من الوزارة، لعدم وصول أي خطاب رسمى من الوزارة. ونفى «فهيم» ما تردد عن وجود مخالفات مالية بقيمة 730 ألف جنيه والتأكيد على ان الأمر يتعلق بشيكات مالية ورواتب عن العام المالى 2016 -2017 والمالى 2017 – 2018، وبالتالى لا توجد مخالفة، فضلا عن تأكيد رئيس الاتحاد على المشاركة في كل البطولات من عام 2014 إلى عام 2018 ولم يتخلف سوى عام واحد فقط.

وينشر «المصرى اليوم» المستندات الرسمية الدالة على صحة ما نشر عن مخالفات كمال الأجسام، والتأكيد على أن الوزارة أرسلت لجنة تفتيش مالى وإدارى على الاتحاد وأثبتت وجود مخالفات بقيمة 730 ألف جنيه، وهو ما دفع الوزارة إلى إرسال خطاب إلى الاتحاد بمطالبته بالرد على المخالفات، وبعدها قررت الوزارة إحالة المخالفات إلى النيابة، وأرسل خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية لإخطاره بتجميد أرصدة حسابات اتحاد كمال الأجسام لوجود مخالفات مالية، وتطبيق المادة 47 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكمال الأجسام، بوقف نشاط أعضاء مجلس الإدارة لحين عرض الأمر على أقرب جمعية عمومية غير عادية، وتنشر «المصرى اليوم» صورة تقرير الوزارة عن المخالفات وخطاب الوزارة إلى اللجنة الأولمبية بتجميد اتحاد كمال الأجسام.