تعرف على موقف رونالدو من المشاركة أمام ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

يستعد نادي يوفنتوس، لملاقاة ميلان، مساء الأحد المقبل، على ملعبه وبين جماهيره، في القمة المرتقبة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.



وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن البرتغالي رونالدو أصبح جاهزًا لخوض موقعة ميلان، وأن الإصابة البسيطة التي تعرض لها في الركبة، لن تمنعه من المشاركة.

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ويجري المدير الفني ماوريسو ساري، استعدادته الأخيرة، للمباراة المثيرة المنتظرة، وسط تكهنات بغياب نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وغادر رونالدو ملعب مباراة فريقه أمام لوكوموتيف موسكو، بداعي الإصابة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز السيدة العجوز، بهدفين لهدف.

وفي ياق نفسه، ينطبق الحال على المدافع الهولندي دي ليخت، والذي خرج أيضًا من مباراة فريقه الماضية بدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة، لكنه بات جاهزًا للمباراة القادمة، وفقًا للصحيفة الإيطالية.