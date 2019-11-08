شكرا لقرائتكم ماجد نجاتي: كنت مرشح للانضمام للجنة الخماسية لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح ماجد نجاتي في تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا " حدث اتصال هاتفي بيني وبين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، ودعاني للإجتماع في مقر الاتحاد الافريقي "كاف" بالقاهرة و أبوريدة أكد أن اللجنة سيكون هدفها إنقاذ الكرة في مصر، وفوجئت باللجنة المتواجدة وكنت أتوقع أنني سأكون أقل المتواجدين، وسيكون الرئيس وزير سابق، والنائب رئيس اتحاد كرة سابق و أبوريدة دعا أعضاء اللجنة واحد واحد للدخول في غرفة مع وفد الاتحاد الدولي، وأنا اعترضت على الأمر وقولت أنا مش جاي أقدم على وظيفة".
وأشار ماجد نجاتى أن عقد جلسة مع المسئول عن لجنة التطوير مع الاتحاد الدولي، وفوجئت أنه لا يعرفني، وعرفته بنفسي، ولكن تفاجئت بأنه لا يعرف ما هو نادي إنبي، واستفزني بسؤال هو النادي بيلعب في الدوري".
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