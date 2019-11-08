شكرا لقرائتكم 30 دقيقة مدة حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 5:45، وتنتهي الساعة 6:15، حيث يتضمن فقرات غنائية واستعراضية قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 دقيقة مدة حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عاما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.