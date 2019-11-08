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جدة - عمرو شويل تعرف على بوابات دخول الجماهير في مباراة المنتخب الأوليمبي ومالي ويدخل جمهور الأولى والمقصورة من بوابة ال رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسار سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، اما حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمين من خلال طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.

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