شكرا لقرائتكم الزمالك ينعي نجم الستينات والد الفنان أكرم حسني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى نادي الزمالك حسني عبد الرحيم لاعب الفريق الكروي الأول في فترة الستينات ووالد الفنان أكرم حسني الذي وافته المنية اليوم. ونشر نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر نعي مقتضب أكد فيه: "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى حسني عبد الرحيم مدافع فريق الكرة في الستينيات ووالد الفنان أكرم حسني، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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