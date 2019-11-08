شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطمئن على الشحات هاتفيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالاً هاتفياً بحسين الشحات لاعب الفريق من أجل الاطمئنان عليه عقب إصابته اليوم خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني الأول في ودية ليبيريا التي غادرها اللاعب متأثراً بإصابته.

وقال عبد الحفيظ إن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بكدمة في العضلة الأمامية مؤكدًا انها مطمئنة ولا تدعو للقلق.

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وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزا للتواجد في إحدى مباراتي المنتخب سواء أمام كينيا أو جزر القمر وفقًا لرؤية الجهازين الفني والطبي للمنتخب ومدى استجابة اللاعب للعلاج ومع تحسن حالته بعد إصابته اليوم حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.