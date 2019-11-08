طارق مصطفى يضغط على طارق يحيى لقبول عرض سريع وادي زم...

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جدة - عمرو شويل تواصل طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر مع طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك لقبول المسئولية الفنية لفريق سريع وادي زم المغربي، بعدما تلقى عرضا رسمياً لتدريب الفريق المغربي. أكد طارق مصطفى أنه يحاول إقناع يحيى لقبول العرض المغربي نظرا للعلاقة القوية التي تربطه بمدرب الزمالك السابق، لاسيما وأن الدوري المغربي من أقوى الدوريات العربية والفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين. Advertisements وسبق لطارق مصطفى العمل مع طارق يحيى سويا لمدة ٨ سنوات أبرزها في صفوف المقاصة. شدد طارق مصطفى أنه تلقى عرضين من المغرب لتدريب اتحاد طنجة وسريع وادي زم ولكن وجوده في الجهاز الفني للمنتخب دفعه للإعتذار عن قبول العرضين، لتقوم إدارة نادي سريع وادي زم بالتفاوض مع طارق يحيى لتدريب الفريق المغربي.

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