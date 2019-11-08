محمد لطف: الهلال "مشتت" وهناك حملة ضد البليهي

رأى محمد لطف، لاعب الهلال السابق، أن الفريق الحالي مشتت، ولا يظهر بمستوى ثابت، خاصة في مبارياته الأخيرة، وطلب من علي البليهي تجاهل الانتقادات، التي وصفها بالحملة ضد اللاعب.

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وحول ذكرياته مع الهلال في نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1999-2000 في الرياض، والذي حققه الفريق ضد جوبيلو ايواتا الياباني، قال محمد لطف في لقاء مع برنامج "في المرمى": لم تكن الضغوط الجماهيرية كبيرة مثل ما يحدث في الوقت الحالي، وأتذكر أننا عندما سجلنا هدف التقدم في وقت مبكر، ظننا أن المهمة باتت سهلة، لكن الفريق الياباني تمكن من إحراز هدفين في دقيقتين عبر أخطاء من العمق، لكننا تمكنا من العودة وتحقيق اللقب.

ولفت لطف إلى أن مكافأة الفوز باللقب لم تتجاوز الألف ريال، وطلب من الفريق التفكير فقط في إحراز البطولة، وأردف: الفريق الحالي مشتت، والفرصة سانحة أمامه ولديه أفضل الأجانب ومدرب جيد بالإضافة إلى لاعبين محليين.

وواصل: كما على المدافع علي البليهي تجاهل الضغوط التي ضده، وأرى أن هناك حملة ضده، وعليه تصحيح الأخطاء.