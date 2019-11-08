شكرا لقرائتكم شباب الأردن.. بلا أجانب وميزانية لا تتجاوز نصف مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتواجه فريقا الشباب وشباب الأردن في إياب دور ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال في عمان، بعدما حقق الأول انتصارا بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

ويقع مقر نادي شباب الأردن على طريق مطار الملكة علياء الدولي في جنوب عمان، وهو تأسس في 2002 بالاندماج مع نادي القادسية وحمل مسمى مشترك بين الناديين لعامين قبل أن يصبح رسميا نادي شباب الأردن ويترأسه منذ تأسيسه سليم خير، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء الأردني.

ونال فريق شباب الأردن 8 ألقاب على مستوى الفريق الأول منها كأس الاتحاد الآسيوي في 2007 وأنهى احتكار الفيصلي والوحدات للقب الدوري الذي استمر منذ عام1985 حتى ناله الشباب في 2005.

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ولا تضم قائمة فريق شباب الأردن أي اجنبي وتعتمد بشكل أساسي على أبناء الفئات العمرية وبقيادة مدرب محلي هو محمود الحديد، كما ضم المنتخب الأردني في قائمته للشهر الماضي في تصفيات المونديال لاعبين اثنين من الفريق.

وخاض شباب الأردن آخر مباراة رسمية له محليا في الثامن من شهر مايو الماضي في الدوري لكنه نجح بإقصاء حامل لقب بطولة الأندية العربية نادي النجم الساحلي التونسي بالفوز عليه ذهابا وإيابا في الدور الماضي للبطولة.

وتقارب الميزانية السنوية للفريق الذي تلقبه جماهيره بـ"أسود غمدان"، نصف مليون دولار في حين لا يتجاوز مجموع رواتب لاعبي فريقه الأول شهريا الخمسين ألف دولار.