شكرا لقرائتكم انقسام بين مشجعي الأندية السعودية في النهائي الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser تباينت ميول مشجعي الأندية السعودية في نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت المقبل. ويتواجه الفريقان للمرة الثانية على لقب البطولة القارية الكبرى بعدما كانا تلاقا قبل عامين وحينها فاز الفريق الياباني بعد تعادله في الرياض بهدف لمثله وفي الإياب بهدف دون رد.

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