شكرا لقرائتكم عودة مبابي وميندي إلى قائمة منتخب فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى المدرب ديدييه ديشان يوم الخميس مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بنجامان ميندي للانضمام لصفوف منتخب فرنسا للمشاركة في آخر مباراتين له ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد مولدوفا وألبانيا.

ويستضيف منتخب الديوك نظيره المولدافي الخميس المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على ألبانيا يوم السبت الذي يليه، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي يتصدرها المنتخب التركي برصيد 19 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام فرنسا، وتأتي أيسلندا في المركز الثالث (15 نقطة)، وألبانيا رابعة (12 نقطة) واندورا ومولدوفا (3 نقاط) في المركزين الخامس والسادس على التوالي، ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى نقطتين فقط لضمان تأهله الى نهائيات المسابقة الأوروبية.

ويعود مبابي لصفوف المنتخب بعدما غاب عن المباريات الأربع الأخيرة في التصفيات أمام ألبانيا (4-1)، وأندورا (3-0)، وفي ضيافة أيسلندا (1-0)، ولدى استقبال فريقه تركيا (1-1)، بسبب الإصابة.

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وتأتي عودة مندي (25 عاما) الذي يشغل مركز الظهير الأيسر والذي كان أحد أفراد الفريق الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب فاق العام حيث كانت اخر مشاركة له ضد هولندا في التاسع من سبتمبر 2018.

ويخوض المنتخب الفرنسي الاستحقاقين في ظل غياب متواصل لحارس مرماه هوغو لوريس وذلك بسبب إصابته الشهر المنصرم بخلع في كوعه خلال مباراة فريقه توتنهام أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخضع لوريس لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لما بعد نهاية العام بحسب ما أكد ديشان الذي قال "من الصعب إعطاء وقت محدد لعودته"، مضيفا "لن يعود الى أرض الملعب في هذا العام، أنا شبه متأكد لذلك".

كما يغيب لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا وبايرن ميونخ الألماني لوكاس هرنانديز المصابين ايضاً.

وفي ما يأتي أسماء اللاعبين، لحراسة المرمى، ألفونس أريولا (ريال مدريد الإسباني)، ستيف مانداندا (مارسيليا) ومايك مينيان (ليل)، وللدفاع، لوكا دينيي (إيفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا (ليون)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني)، بنجامان ميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، بنجامان بافار (بايرن ميونخ الالماني)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، كورت زوما (تشلسي الإنجليزي)، وللوسط، نغولو كانتي (تشلسي) بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، تانغي ندومبيلي وموسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتان توليسو (بايرن ميونخ).

وللهجوم وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونخ)، أوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).