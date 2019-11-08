شكرا لقرائتكم ساوثغيت يستدعي ماديسون لمواجهتي الجبل الأسود وكوسوفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لاعب وسط ليستر سيتي جيمس ماديسون للتشكيلة التي ستواجه الجبل الأسود وكوسوفو بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 رغم الجدل حول ذهابه لأحد الملاهي الليلية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وعاد ماديسون، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية ويتألق هذا الموسم مع ليستر، إلى منزله بسبب وعكة صحية حينما كان ضمن تشكيلة الفريق الشهر الماضي لمواجهة جمهورية التشيك.

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وشوهد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في ملهى ليلي في وقت كانت فيه إنجلترا تتلقى أول خسارة لها في التصفيات منذ عشر سنوات أمام المضيفة التشيك ما أدى لتوجيه وسائل إعلام بريطانية لانتقادات حادة لتصرف اللاعب.

وعاد مدافع مانشستر سيتي جون ستونز إلى التشكيلة على حساب مايكل كين لاعب إيفرتون، ولم يتم استدعاء ظهير أيمن سيتي كايل ووكر وجاك غريليش لاعب وسط أستون فيلا مرة اخرى.

وستلتقي إنجلترا مع الجبل الأسود في استاد ويمبلي يوم الخميس المقبل قبل أن تواجه كوسوفو خارج أرضها في 17 نوفمبر الحالي.