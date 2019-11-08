شكرا لقرائتكم فينغر: لا أرفض تدريب بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي ارسين فينغر المدير الفني السابق لارسنال الإنجليزي أنه لا يريد استبعاد إمكانية توليه تدريب نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال فينغر في تصريحات تليفزيونية "لن أرفض الحديث إلى بايرن ميونخ، أعرف القيادات التي تدير النادي منذ 30 عاما، كنت قريبا من الذهاب إلى بافاريا قبل فترة طويلة".

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ولم يتول فينغر مسؤولية أي فريق منذ رحيله عن تدريب أرسنال في 2018.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن مساء الأحد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من منصب المدير الفني عقب الهزيمة المذلة أمام آينترخت فرانكفورت 1 - 5 وأسند مهمة تدريب الفريق مؤقتا للمدرب المساعد هانسي فليك.

وكان توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن يوم الثلاثاء أيضا أنه لا يرغب في تدريب بايرن كما أعلن إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام الهولندي، والذي اعتبر أحد المرشحين لخلافة كوفاتش حيث تولى تدريب فريق الصف الثاني في بايرن بين عامي 2013 و2015، أنه غير متاح للرحيل عن فريقه الحالي هذا الموسم.