شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم تحدي لياقة للأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة ومتعددة للتسلية والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع كل من دبي للسياحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ووزارة التربية والتعليم، أضخم فعالية لياقة بدنية مخصصة للأطفال ضمن تحدي دبي للياقة 30 × 30.
وشارك أكثر من 4500 طفل في «تحدي الحركات الصعبة» في ريفرلاند دبي، حيث قام عدد من المدربين المتخصصين على المنصة بتوجيههم لأداء سلسلة من تمرينات القرفصاء والأيروبيك والضغط للأكتاف والضغط للأرجل، والحركات الدوارة، والقفز وغيرها من التمرينات.
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