اخبار الرياضه

أضخم تحدي لياقة للأطفال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة ومتعددة للتسلية والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع كل من دبي للسياحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ووزارة التربية والتعليم، أضخم فعالية لياقة بدنية مخصصة للأطفال ضمن تحدي دبي للياقة 30 × 30.
وشارك أكثر من 4500 طفل في «تحدي الحركات الصعبة» في ريفرلاند دبي، حيث قام عدد من المدربين المتخصصين على المنصة بتوجيههم لأداء سلسلة من تمرينات القرفصاء والأيروبيك والضغط للأكتاف والضغط للأرجل، والحركات الدوارة، والقفز وغيرها من التمرينات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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