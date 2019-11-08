عبدالله بن سالم يستقبل الجهازين الفني والإداري لمنتخب الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح أمس الخميس بمكتب سمو الحاكم، مدرب المنتخب الصيني الأول لكرة القدم الإيطالي مارشيلو ليبي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالمنتخب، حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي في مستهل اللقاء بمدرب المنتخب الصيني وأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الذي يقيم معسكره التدريبي في إمارة الشارقة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا (الصين) 2023.

وأشار سموه إلى أن إمارة الشارقة تولي اهتماماً بمختلف الرياضات وخاصة رياضة كرة القدم التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة من شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، كما تبادل سموه الأحاديث الودية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشأن الرياضي، وتسلم سموه بهذه المناسبة هدية تذكارية عبارة عن قميص رياضي ممهور بتوقيع مارشيلو ليبي.

وعبر مدير وأعضاء الجهازين الإداري والفني بالمنتخب الصيني عن سعادتهم وشكرهم لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، على إتاحة الفرصة للقاء سموه، مثمنين اهتمامه بكل ما من شأنه خدمة الرياضة.

ولفت ليبي إلى أن اختيار الشارقة لإقامة المعسكر التدريبي للمنتخب الصيني كان لما تتمتع به الشارقة من مرافق ومنشآت رياضية حديثة ومهيأة، وما توفره من أجواء وبيئة رياضية مناسبة للاعبين.