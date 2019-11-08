شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يرفض فينجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض نادي بايرن ميونيخ عرضاً تقدم به المدرب الفرنسي أرسين فينجر لشغل المركز الشاغر حالياًَ على رأس الجهاز الفني للفريق. ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن بايرن ميونيخ قوله، في رد على استفسارها حول إمكانية التعاقد مع فينجر: «اتصل أرسين فينجر بكارل هاينتس رومينيغه (الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ) ليكشف له عن رغبته في شغل منصب المدرب، ويقدر بايرن ميونيخ فينجر، لكنه ليس من بين الخيارات لتولي تدريب بايرن ميونيخ».

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