شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «عربية الرجبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية الخامسة للرجبي، على ملعب البتراء في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة 6 منتخبات وأوقعت القرعة منتخب الإمارات مع مصر في مباراة الافتتاح.

ويسعى «أبيض الرجبي» إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة القوية على اللقب، على الرغم من قوة المباراة ووجود عدد من العناصر المتميزة بصفوف الفريق المنافس حامل اللقب.

وستقام عدة مباريات مدار اليوم، وكلها منافسات ساخنة، وفي صباح اليوم التالي، تقام مباريات التصفيات، وفق ترتيب فريق المجموعتين، من أجل تحديد طرفي المباراة النهائية.

ويطمح منتخب الإمارات في الوصول إلى منصات التتويج.

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