شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يحرز ثنائية الصالات ويستمر بصناعة التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تواصلت الأفراح في نادي البطائح بتتويج فريق كرة قدم الصالات بكأس النسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات للرجال بعد فوزه على شباب الأهلي 8-4 في مباراة مسك الختام التي جرت على ملعب صالة نادي مليحة.

وهنأ الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي توج الأبطال، مجلس إدارة نادي البطائح بالإنجاز الكبير وقال: «أثبت البطائح أنه فريق قوي ومميز وسيكون له شأن عظيم في اللعبة كونه حافظ على البقاء في القمة وتوج ببطولتين خلال أقل من شهر ونصف، لكن المحافظة على القمة ليست أمراً سهلاً ويستحق هذا الفريق كل الإشادة والتقدير من خلال التخطيط السليم والعمل الإداري لمجلس الإدارة».

وأنهى حديثه بالتأكيد: ما زلنا نعتبر كرة الصالات من الألعاب الوليدة ونتمنى لها المزيد من الازدهار والنمو في المستقبل.

وأكد خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة أن كرة الصالات فرضت نفسها كنشاط متميز ورائع ومثير بدليل الحضور الجماهيري الكبير.

ومن جانبه، أهدى حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية البطائح وأمين سر عام النادي وراعي فريق كرة الصالات وإخوانهما أعضاء مجلس الإدارة وأسرة النادي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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وقال حمد بن حمودة: سعادتنا كبيرة بثنائية كأسي الاتحاد والإمارات ونتمنى أن يحافظ الفريق على هذا المستوى الرائع والمميز، والفريق ظل كالعهد به منذ التحاقه باللعبة قبل سنتين وها نحن نحصد ثمار ما زرعنا.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي راعي الفريق أن ثقة الفريق بنفسه وروح اللاعبين وإصرارهم على البقاء في القمة تعتبر من أهم عوامل النجاح والتميز وقال: «بلا شك أنه زمن نادي البطائح في كرة قدم الصالات فقد أصبح فريقنا صاحب شخصية مميزة في كل المسابقات واستحق الثنائية عن جدارة».

من جهته، قال عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي: من تتوفر له مثل هذه الإمكانات لا بد من أن ينجز ويتميز ويجني الثمار، ولا بد هنا من أن أشيد بالتحفة المعمارية مجمع نادي مليحة، فهو مركز رياضي شامل ومتكامل يجسد نظرة صاحب السمو حاكم الشارقة الداعمة للعمل الشبابي والرياضي لأجل توفير كل مقومات النجاح والاستقرار لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية على المستوى الجماعي والفردي.

وأكد: ما يقوم به مجلس إدارة نادي البطائح من عمل يعتبر مفخرة لأبناء الإمارة الباسمة.

وقال عبدالله كيدي إداري فريق شباب الأهلي: المباراة كانت رائعة واستمتع بها وبأهدافها الغزيرة الجمهور الكبير الذي يعتبر من أكبر مكاسب اللعبة.

أما عبدالعزيز المازمي مدير فريق البطائح فأكد أنه سبق أن صرح بأن فريقه سيحصد معظم ألقاب الموسم: وقال «ها نحن نحقق الثنائية وهدفنا القادم الدوري».