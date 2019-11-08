ريجيكامب: المهمة صعبة وهدفنا الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أكد مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أن على «الإمبراطور مواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها خلال الجولتين الماضيتين بالدوري على حساب الظفرة وحتا على التوالي.

وأضاف: اعترف أن مباراة الوحدة ليست سهلة، خاصة أن الخصم سيلعب على ملعبه، ولكن ذلك لا يمنعنا من الخروج بنتيجة إيجابية، تسهم في إنعاش آمالنا وتعطينا فرصة أكبر وثقة أفضل.

وأكد عودة البرازيلي فابيو دي ليما وزميله سواريز إلى التشكيلة، بعدما غابا عن لقاء الاتحاد جدة في البطولة العربية.

وقال ريجيكامب إنه من الإيجابيات أن الفريق حالياً فيه 12 لاعباً تم تصعيدهم من فريق الرديف في النادي، وسيكون لهم مستقبل طيب.

من جانبه، أكد لاعب الفريق حمد الحمادي صعوبة مباراة اليوم أمام الوحدة، معترفاً أن «العنابي» فريق كبير يضم نجوماً على مستوى عال.