شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: المهمة صعبة وهدفنا الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أن على «الإمبراطور مواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها خلال الجولتين الماضيتين بالدوري على حساب الظفرة وحتا على التوالي.
وأضاف: اعترف أن مباراة الوحدة ليست سهلة، خاصة أن الخصم سيلعب على ملعبه، ولكن ذلك لا يمنعنا من الخروج بنتيجة إيجابية، تسهم في إنعاش آمالنا وتعطينا فرصة أكبر وثقة أفضل.
وأكد عودة البرازيلي فابيو دي ليما وزميله سواريز إلى التشكيلة، بعدما غابا عن لقاء الاتحاد جدة في البطولة العربية.
وقال ريجيكامب إنه من الإيجابيات أن الفريق حالياً فيه 12 لاعباً تم تصعيدهم من فريق الرديف في النادي، وسيكون لهم مستقبل طيب.
من جانبه، أكد لاعب الفريق حمد الحمادي صعوبة مباراة اليوم أمام الوحدة، معترفاً أن «العنابي» فريق كبير يضم نجوماً على مستوى عال.
كانت هذه تفاصيل خبر ريجيكامب: المهمة صعبة وهدفنا الفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.