الملك هو الملك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

فاز الشارقة على الجزيرة بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بحضور 4236 مشجعاً.

افتتح الشارقة التسجيل عن طريق الأوزبكي شوكوروف ( 20 ) وشهدت المواجهة إلغاء هدف سجله مبخوت (72) ورفضه (الفار) بحجة ملامسة هداف الجزيرة الكرة بيده، قبل أن يتمكن البديل محمد الشحي من تعزيز تقدم الشارقة بالهدف الثاني (88).

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وحافظ «الملك» على موقعه في الصدارة بعد حصوله على النقطة رقم 19، وسجل فوزه السادس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما تراجع الجزيرة المثقل بالنجوم إلى المركز الخامس وله 11 نقطة.

وعاد ماجد سرور إلى صفوف الشارقة بعد انقضاء عقوبته الانضباطية، في المقابل لم يوجد محمد العطاس ضمن التشكيلة الرسمية بعد أن داهمته (الحمى) عشية المباراة فيما ظهر الظهير الأيسر مسلم فائز الذي ترك الملعب بين الشوطين.

جاءت المباراة مفتوحة وسريعة من الطرفين في شوطها الأول وكانت المبادرة في الدقائق الأولى من أصحاب الملعب الذين اعتمدوا على وجود الرباعي عموري وخلفان مبارك وعلي مبخوت والمغربي مراد باتنا ولكن سرعان ما تماسك ضيوفهم وشكلوا طلعات هجومية عن طريق الأطراف مستغلين المهارة العالية لمحترفيه الأربعة على مستوى الوسط والهجوم، لينجح الشارقة في الوصول إلى المرمى قبل انقضاء ثلث الساعة الأولى من عمر اللقاء وأجبر التأخر الجزيرة للبحث عن حلول العودة إلى المباراة عن طريق التسديد من خارج المنطقة ولكن الحارس الرائع عادل الحوسني وقف سداً منيعاً لتسديدات مبخوت وخلفان ورأسية باتنا التي أبعدها بأعجوبة.