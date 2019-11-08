7 أرقام جديدة مع انطلاق «مونديال أصحاب الهمم للقوى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح أمس، على وقع تسجيل 7 أرقام لافتة، منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي تستضيفها الدولة حتى منتصف الشهر الجاري، بمشاركة قياسية لنحو 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة يتنافسون على البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وشهدت الفترة الصباحية للمنافسات، تسجيل 5 أرقام شخصية قياسية جديدة، ورقم قياسي أمريكي، ورقم هو الأفضل هذا الموسم لمشاركين من خارج الدولة، بمجموع 7 أرقام جديدة بمستويات مختلفة في التصفيات، فيما احتفظت البطولة بأسرارها على صعيد التتويج بالميداليات كون الحسم سيكون يومياً في الفترة المسائية.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة، ويشهد اليوم الثاني تتويج 12 مسابقة بحسب تصنيفات الإعاقة، وهي: رمي الرمح للرجال، الوثب الطويل للرجال والسيدات، رمي المطرقة للسيدات، سباق 100 متر رجال فئتين، سباق 400 متر رجال، دفع الجلة للرجال والسيدات، سباق 200 متر رجال، سباق 100 متر سيدات، سباق 1500 متر رجال.

Advertisements

وأفردت اللجنة البارالمبية الدولية، تقريراً موسعاً حول التغطية الإعلامية التي تعتبر قياسية على صعيد بطولات العالم لألعاب القوى، حيث تقوم 24 قناة دولية بنقل الحدث بصورة مباشرة إلى 88 دولة في كافة القارات حول العالم، في رقم يتجاوز حتى التغطية التي حصلت في النسخة الماضية في لندن 2017.

وتقوم قناة «إن إتش كي» اليابانية بتغطية خاصة للحدث ما بين النقل المباشر والتقارير، نظراً لمشاركة «الساموراي» ببعثة تضم أكثر من 100 لاعب ولاعبة، كما سيتم بث المنافسات مجاناً في إفريقيا عبر «تي في ميديا سبورت» و«سوبر سبورت»، إلى جانب النقل من قبل قناة «راي» الإيطالية الشهيرة، وقناة «آر تي بي» البرتغالية»، وقناة «تشانيل 4» البريطانية، و«إن أر كي» النرويجية، و«سيفين» الأسترالية، والتغطية الموسعة من قناتي «جلوبو» و«سبور تي في» في البرازيل، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم قناة «إن بي سي» الشهيرة، ببث المنافسات مباشرة، إلى جانب التغطية من القناة الأولمبية للفترة المسائية، ومن أجل ضمان الوصول إلى كافة دول العالم إلى بقية القنوات المعتمدة الأخرى، سيتم التعاون مع «إس إن تي في» و«رويترز» من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

وأشاد أليكس شايفر، رئيس البث والعلاقات التجارية في اللجنة البارالمبية الدولية، بالجهود التي قامت بها دولة الإمارات للوصول إلى هذا الرقم الكبير في التغطية التلفزيونية والإلكترونية، إلى جانب حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام للمنافسات نفسها، وقال:«بطولة العالم دبي 2019، أكبر حدث تتم تغطيته إعلامياً قبل دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وهو الحدث الأكبر من نوعه قبل عام من الألعاب المقبلة، وهذه التغطية غير المسبوقة تحققت بفضل تزايد الاهتمام بهذا النوع من الرياضات والجهود المبذولة من اللجنة المنظمة هنا».