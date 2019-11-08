شكرا لقرائتكم خبر عن حورية تعايش منتخب إيرلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخوض حورية الطاهري مدربة منتخبنا لكرة القدم السيدات، فترة معايشة مع منتخب سيدات إيرلندا لمدة أسبوع، ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتطوير القدرات الفنية وزيادة خبرات مدربات كرة قدم السيدات، والذي يُشرف عليه المحاضر الدولي فييرا بايو،والمحاضر الدولي كورس رايمون.

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