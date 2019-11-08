11 فريقاً في سباق الوصول إلى دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ينطلق قطار دوري الدرجة الأولى للموسم 2019-2020 اليوم، حيث تقام ثلاث مباريات، تجمع الإمارات مع الحمرية، ودبا الفجيرة مع الذيد في الرابعة و40 دقيقة، ومصفوت مع العربي في الخامسة إلا ربعا، وتختتم الجولة الأولى بمباراتي دبا الحصن ومسافي، والبطائح والتعاون، وسيكون فريق العروبة في راحة.

يشارك 11 فريقاً في النسخة الحالية،والجديد ظهور فريق البطائح لأول مرة،ويصعد الأول والثاني في الترتيب بنهاية المسابقة إلى دوري الخليج العربي.

كما تشهد النسخة الحالية عودة فريقي الإمارات ودبا الفجيرة بعد غياب ست سنوات للأول وخمس للثاني، وهما يعتبران هذا الموسم من أقوى المرشحين للعودة، وتذهب ترشيحات الصعود في اتجاه 4 فرق بدرجة كبيرة وفريقين بدرجة أقل، ففرق الإمارات ودبا الفجيرة والحمرية والبطائح يتمتعون بالحظوظ الأكبر، فيما يرى المتابعون والفنيون أن دبا الحصن والعروبة يمكنهما المنافسة على بطاقتي الترشح وتبقى المفاجآت واردة.

أنهت الفرق تحضيراتها بعد أن دعمت صفوفها وأقامت معسكرات خارجية وداخلية وخاضت تجارب ودية إلى جانب المشاركة في التصفيات التمهيدية لبطولة الكأس.

وهناك شبه إجماع على أن النسخة التي تنطلق اليوم ستكون الأقوى والأكثر إثارة لعدة أسباب أولاً: الطموح الكبير لمعظم الفرق. وثانياً: لوجود فرق من الوزن الثقيل على غرار الإمارات ودبا الفجيرة إلى جانب مشاركة 4 لاعبين من المقيمين ومواليد الدولة واثنين من الأجانب.

قراءة ومرشحون

يعد فريق الإمارات من أبرز المرشحين للصعود، وهو أكثر الفرق خبرة فقد صعد 8 مرات من قبل، منها 3 بعد إعلان الاحتراف في أعوام 2009-2010 و2011-2012 و2013-2014، وقبلها صعد 5 مرات عندما كانت البطولة تحمل اسم دوري الدرجة الثانية.

ويعتمد فريق الإمارات على تشكيلة تعتبر خليطاً بين الشباب وعناصر الخبرة وكانت إدارة النادي فضلت الاعتماد على أبناء النادي قتم تصعيد مجموعة من لاعبي الفريق الرديف،فيما تم الإبقاء على بعض عناصر الخبرة مثل علي صقر وسعد سرور، وتعاقد النادي مع ثلاثة لاعبين فقط على صعيد المواطنين هم مسعود حسن ويوسف محمد وعبدالله علي، إلى جانب أربعة مقيمين، فيما انتدب الكولومبي تومي لاعب كلباء السابق والرواندي حكيمو،ويقود الفريق المدرب المقدوني جوكيكا الذي استعان به الأخضر بعد استقالة عيد باروت.

أما المرشح الثاني الأوفر حظاً في الصعود فهو فريق دبا الفجيرة فلديه خبرة في المنافسة رغم ابتعاده خمس سنوات عنها وهو أبقى على عدد من أعمدته الأساسية على غرار ياسر عبدالله وناشد وباتو وأحمد خميس، واستعاد لاعبيه المعارين من العروبة وقائده فيصل الخديم وضم الحارس أحمد الحوسني وهو ثاني أفضل حارس في الموسم الماضي وتعاقد مع هداف الهواة في آخر نسختين (فينيكيوس) إلى جانب الأرجنتيني كلاوديو.

وجاءت مشاركة دبا في بطولة الكأس مخيبة للآمال لكنه ما زال مرشحاً وبقوة للعودة لدوري الخليج العربي، ويقود الفريق المدرب البرازيلي سيرجو وهو صاحب خبرة في صراع الصعود ويعد من أكثر المدربين في البطولة تمرساً.

أما فريق الحمرية المصنف الرقم واحد على صعيد الأسماء، فهو يملك أسماء لامعة مثل فيصل خليل وأحمد الشاجي وعلي ربيع وبكاري كونيه والبرازيلي لوان ومبارك المنصوري ومبارك حسن وطلال عبدالله وطلال مبارك وعبدالله العامري وحمد إبراهيم وغيرهم، كما يعد صاحب أقوى دكة بدلاء وهو ما يراهن عليه المدرب غازي الغرايري، وعلى صعيد المقيمين يملك لاعبين جيدين جداً مثل التونسي جلال والعمانيين سعيد جمعة والمطروشي، أصحاب بصمة وقدرات كبيرة وربما يتفوقون على أجانب بعض الفرق، ويظهر مع الفريق البرازيلي لوان لاعب حتا السابق وبكاري كونيه الايفواري الخبير بكرة الإمارات.

الحصان الأسود

وبالنسبة للبطائح الحصان الأسود لبطولة الكأس فهو ليس مستبعداً من الصراع، بل يعد من المرشحين وبقوة للصعود عطفاً على خبرة لاعبيه ومدربه المصري طارق السيد الذي يعتبر اختصاصي صعود فهو صعد مع فريق دبا الفجيرة مرتين من قبل ويملك الفريق الذي يشارك لأول مرة مجموعة جيدة من العناصر وتوليفه يراهن عليها المدرب السيد بقيادة محمد عثمان باروت وحمدان قاسم ومحمد خميس وهيثم المطروشي وعلي يعقوب وعيسى علي والبرازيليين وندرسون لاعب دبا السابق والكسندر،ورغم حديث المدرب طارق السيد عن رغبة النادي في بناء فريق للمستقبل، فالبطائح سيعمل وبقوة للصعود وهو يفكر ولكن بصوت منخفض في الترشح وتوضع تصريحات المدرب في خانة محاولة إبعاد الضغوط عن لاعبيه.

ولن يكون العروبة مجرد تكملة عدد فهو يرغب في الصعود، رغم أن تسعة لاعبين من الأساسين غادروا لكنه استعاض عنهم بمجموعة ليست غريبة على دوري الهواة على غرار خالد جمال بوهندي ومالك الشحي وتراوري لاعب كلباء والشارقة السابق وسالم سعيد،وعمر كوسوكو لاعب الفجيرة السابق، كما تعاقد العروبة مع البرازيلي تايلون نيكولاس وفضل النادي استمرار المدرسة التونسية في التدريب فبعد انتقال الغرايري للعروبة تعاقد مع مواطنه يسري الكحلة.

وسيكون دبا الحصن في دائرة الضوء فهو فريق يملك رصيداً من الخبرة ونجح في بطولة الكأس في الإعلان عن نفسه وصعد متصدراً مجموعته،ولم يتأثر الفريق الأخضر برحيل لاعبين يعتبرون من الأعمدة الأساسية مثل مالك الشحي وعادل المحرزي وبوهندي ونجح الجدد بقيادة محمود حسن في تعويضهم، ويقود الفريق المدرب سليمان البلوشي وهو من المدربين المواطنين الشباب الذين حققوا نجاحات كبيرة،وهو صاحب فلسفة تدريبية خاصة ومن المؤمنين بالكرة الجميلة والهجومية، وهناك أكثر من ورقة رابحة في الفريق لكن سيكون البرازيلي رودريغو ومواطنه رافائيل سانتياغو فارسا الرهان.

ومن جهته ففريق مصفوت يريد مفاجأة الجميع والاستفادة من كونه يخوض البطولة من دون ضغوط فهو ليس ضمن المرشحين للصعود، لكنه أثبت من خلال تصفيات كأس رئيس الدولة أنه قادر على مجاراة الهوامير رغم إمكاناته القليلة، ويشرف على تدريب الفريق المدرب المواطن عبدالغني نوح وأبرز لاعبيه الثنائي الفرنسي فاتري ساخي ومواطنه ياسين سيراندي.

ويتوقع أن يحقق مصفوت نتائج جيدة خاصة أمام المرشحين، لكنه يبقى في الأخير ليس ضمن الفرق المرشحة للصعود.

تلميع الصور

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ولن يكون فريق العربي مطالباً بأكثر من الظهور الجيد والمنافسة على مركز جيد وهو لا يخطط للصعود ويدرك أن إمكاناته لا تساعده على تحقيق هذا الهدف، ولكنه وفقاً لعبد الله سالم، المدير التنفيذي للنادي يتعامل مع البطولة مباراة تلو أخرى وهو سيدخل كل مواجهة من أجل الفوز، ويظهر المدرب الكرواتي بريدراغ للعام الثاني على التوالي مع الفريق القيواني، أما على صعيد العناصر فالفريق أجرى عملية تغيير واسعة شملت معظم الأسماء التي مثلته في الموسم الماضي، وعلى صعيد الأجانب يقوده الثنائي البرازيلي الكسندر لاعب رأس الخيمة ودبا الحصن والذيد السابق والكرواتي ايغور، فيما يملك العربي مجموعة من اللاعبين الشباب والخبرة بقيادة أيوب عمر وعبدالله نني وراشد لاهي وفرج جمعة ومحمد البرق.

ويبدو فريق الذيد مختلفاً عن المواسم الماضية فهناك عملية إعادة صياغة تمت بالفريق وتغييرات حدثت على صعيد العناصر فيما تم التجديد للمدرب محمد العجماني، وراعت إدارة النادي التعاقد مع عدد قليل من اللاعبين المواطنين والمقيمين مستفيدة من دروس الماضي فيما تعاقد الفريق مع التونسي بن حمودة والبرازيلي ديوناتان على صعيد الأجانب.

وجنى الذيد ثمار التغييرات من خلال الظهور الجيد في بطولة الكأس ونافس على الصعود قبل أن يخطف دبا الحصن البطاقة وسيخوض المنافسة بمعنويات عالية ورغبة في تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى النتائج.

ويدخل التعاون منافسة دوري الدرجة الأولى من أجل مركز جيد وعاد للمنافسة الموسم الماضي، واثبت نفسه إلى حد ما، وهو أكثر خبرة في العام الحالي وتعاقد النادي مع لاعبين أصحاب قيمة كبيرة وأسماء في منافسات الهواة مثل الحارس أحمد حسين والمدافع عدنان بيشو وعدنان الجسمي والمهاجم سند علي، وعلى صعيد الأجانب تعاقد مع التونسي الحسين المسعدي والإيفواري كوفي، فيما سيظهر المدرب التونسي طارق الحضيري معه للموسم الثاني توالياً.

ويعتبر مسافي من الفرق التي تبحث عن تلميع صورتها في بطولة الدوري بعد المستوى والنتائج المتواضعة في بطولة الكأس وهو تذيل الترتيب ما دفع الإدارة لإقالة المدرب إبراهيم بوفود والتعاقد مع المواطن جمال الحساني، ويقود الفريق الثنائي الأجنبي المخضرم إبراهيما دياكيه وبابا ويغو.



أربعة مدربين مواطنين



سيظهر 4 مدربين مواطنين في المنطقة الفنية في دوري الهواة، هم جمال الحساني مدرب مسافي، ومحمد العجماني مدرب الذيد، وعبد الغني نوح مدرب مصفوت، وسليمان البلوشي مدرب الحصن.وكانت إدارتا الإمارات ودبا الفجيرة أقالتا المدربين المواطنين عيد باروت، ومحمد الخديم، فيما يوجد ثلاثة تونسيين هم غازي الغرايري مع الحمرية، والكحلة مع العروبة، والحضيري مع التعاون، إلى جانب المقدوني جوكيكا مدرب الإمارات، والبرازيلي سيرجو مدرب دبا الفجيرة، والمصري طارق السيد مدرب البطائح، والكرواتي بيرادراج مدرب العربي.



العميدان



يعتبر إبراهيما دياكيتيه عميد اللاعبين الأجانب في دوري الأولى، فهو موجود في المنافسة منذ عام 2008، ولعب لأندية العربي ودبي وحتا ودبا الفجيرة، وحالياً مسافي، فيما يعتبر الحارس سعيد البدواوي لاعب مسافي هو عميد اللاعبين المواطنين وهو سيكمل عامه ال40 في يونيو/حزيران المقبل.



جوجيكا يحذر من الاستهانة بالمنافسين



أكد المقدوني جوكيكا مدرب فريق الإمارات جاهزية «الصقور» لمباراة الحمرية وذكر أن التحضيرات سارت بصورة جيدة، وقال: «الإمارات يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين والأهم أن الكل متحمس ولديه الإصرار والرغبة في وضع الإمارات في مكانه الطبيعي. الفريق هدفه واضح ومحدد، وهو الصعود لدوري الخليج العربي، ولكن المهمة لن تكون سهلة بالتأكيد، صحيح أننا من المرشحين للصعود، ولكن الترشيحات تبقى على الورق، وعلينا أن نكون حذرين وأن نتعامل بجدية مع كل المنافسين، ويجب احترام الجميع».

وعن الحمرية قال جوكيكا: «هو من المرشحين للصعود وهو فريق جيد، وسنتعامل معه باحترام. وبالطبع سنلعب للفوز، ونحن نحتاج إلى بداية قوية وللفوز في أول لقاء وعلى منافس مباشر».

من جانبه، قال سعد سرور مدافع فريق الإمارات، إن الأخضر يطمح إلى العودة إلى دوري الخليج العربي، وأوضح: «نعرف المطلوب منا وكل لاعب في الفريق مستعد لبذل أقصى جهد لتحقيق هذا الهدف».