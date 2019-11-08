انطلاقة مميزة وقوية لمنافسات حمدان وزايد بن محمد بن خليفة للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، انطلقت أمس، سباقات الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، لركوب القدرة والتحمل 2019 التي تنظمها قرية بوذيب العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في مدينة الختم بأبوظبي.

واستهلت المنافسات التي تستمر حتى غد، بسباق 101.04 كيلومتر (نسائي محلي) الذي يقام وفق قوانين بروتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل، بمشاركة 38 فارسة من جميع إسطبلات الفروسية في الدولة، تلاه سباق تأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80.87.

وتوج حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، الفائزات الثلاث في السباق، حيث حصلت على المركز الأول الفارسة كيتي فرانسيس بروان على ظهر الجواد «عزام دو روش» من إسطبلات النصر 2، فيما فازت بالمركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على الجواد «كاميرون» من إسطبلات ديباوي، في حين حلت في المركز الثالث الفارسة مريم حسن بن علي على ظهر الحصان «كلاي» من إسطبلات حديبة السلم.

كما تأهل عدد من الفرسان في السباق التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80.87، وفق بروتوكول بوذيب وقوانين الاتحاد الدولي للفروسية.

وحضر السباقات محمد مهير المزروعي، مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب، وعدد من المسؤولين في النادي، وممثلي الإسطبلات والأندية المشاركة في السباق.