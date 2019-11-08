شكرا لقرائتكم خبر عن خيمينيز: علينا مواصلة النتائج الإيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة أهمية الانتصار في مباراة اليوم أمام الوصل، للاستمرار في النتائج الإيجابية، مشيراً إلى صعوبة المواجهة أمام منافس غير سهل.
وقال خيمينيز: مضاعفة الجهود والاستمرار في العمل الجاد والطريقة التي كنّا عليها في المباراتين السابقتين هي أسلحتنا لتجاوز الوصل، بالإضافة إلى التوازن في الأداء والتركيز العالي.
وأوضح مدرب الوحدة أن فريقه يدخل المباراة بغياب 4 لاعبين في مقدمتهم حمدان الكمالي. وأكد خيمينيز أن محمد برغش لاعب جيد، يستطيع اللعب في عدة مراكز وقام بأدوار مميزة في المباراة السابقة، وكذلك الكوري الجنوبي ريم يستطيع اللعب في جميع مراكز الدفاع مع أنه يرتاح أكثر في الطرف الأيمن.
ومن جانبه، شدد محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة على أن المباراة أمام الوصل لن تكون سهلة، ولاسيما أن مستوى المنافس في تصاعد مستمر في الجولات الأخيرة.
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