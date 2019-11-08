موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي || تشكيل مان يونايتد...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي، التي يستضيف ملعب أولد ترافورد بالعاصمة الانجليزية لندن مباراة اليونايتد ضد بارتيزان، في العاشرة من مساء اليوم، ويسعى اليونايتد للفوز وحسن التأهل للدور 32 ، وتنقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت HD 1

يستضيف مانشستر يونايتد الليلة في ملعب أولد ترافولد، فريق بارتيزان في الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي، ويسعى المدير الفني لليونايتد سولشايرللفوز باللقاء، للخروج من أزمته في البريمرليج على حساب بارتيزان المتواضع.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الليلة ضد بارتيزان.

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة المنافسة مانشستر يونايتد/ بارتيزان العاشرة بتوقيت القاهرة،الحادية عشر بتوقيت السعودية بي إن سيورت HD 1 أولد ترافورد الجولة الرابعة من الدوري الأوربي

موقف الفريقين في المجموعة قبل المباراة الليلة.

مانشستر يونايتد يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط، من الفوز في مبارتين والتعادل في مباراة واحدة،أما فريق بارتيزان فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعهم من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والهزيمة في مباراة، ويأمل الفريق في الفوز الليلة وإحداث مفاجأة كبيرة في المجموعة.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد الليلة.