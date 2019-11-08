شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تطلق إسم "تحوت" على تميمة أمم افريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 23 عاما ، إسم التميمة الموجود فى شعار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستنطلق غدا الجمعة باستاد القاهرة وتستمر حتى 23 نوفمير الجارى.

واوضحت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية أن التميمة تحمل إسم "تحوت" وهو إله الحكمة عند الفراعنة قديماً.

مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الأوليمبى المصرى ونظيره المالى، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.

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وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الخامسة و 40 دقيقة مساءاً باستاد القاهرة ، ويحيي الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .

وأعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الالكتروني https://tzkarati.com/ .