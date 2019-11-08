أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 11 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فوزا سهلا على حساب ليبيريا بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد برج العرب فى البروفة الأخيرة قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

الإشعة تثبت إصابة حسين الشحات بكدمة قوية في مباراة منتخب مصر وليبيريا

أثبتت الاشعة التى خضع لها حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى ومنتخب مصر ، إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية فقط خلال لقاء الفراعنة أمام ليبيريا .

حسام البدرى: حققت أهدافى أمام ليبيريا.. و"عملت الصح" مع لاعبى بيراميدز

قال حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إنه حقق أهدافه من مواجهة ليبيريا وديا اليوم، موضحا أنه كان يرغب فى تجهيز بعض اللاعبين بعد توقف الدورى بجانب مشاهدة الوجوه الجديدة على الطبيعة.

مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم و فخور بالأداء أمام الفراعنة

كشف الإنجليزي باتلر المدير الفنى لمنتخب ليبيريا أن معظم لاعبى المنتخب لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور عديدة و هذا الامر أثر بالسلب على مستواهم خلال مباراة اليوم أمام منتخب مصر .

حسام البدرى : مواجهة البرازيل أو الأرجنتين وديا الآن "غير منطقى"

أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه يقود الفراعنة بشكل تدريجى لتحقيق الأهداف حتى يستطيع الوصول إلى القمة بشكل صحيح ومدروس.

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