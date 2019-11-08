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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 شهدت العيد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

وقال وليد سليمان، إن الأهلى استفاد من معسكر الإمارات الذى جاء فى توقيت مناسب واستمر لمدة أسبوع، وكان فرصة جيدة للجهاز الفنى ولاعبى الفريق، خاصة أن كل لاعب حاول إثبات نفسه وقدراته أمام المدير الفنى رينيه فايلر.

أبدى وليد سليمان لاعب الأهلي تفاؤله بالفترة المقبلة، فى ظل الأوضاع المُستقرة للفريق، خاصة أن الجميع لديه رغبة أكيدة فى الفوز بجميع البطولات هذا الموسم، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أفريقيا.مكاسب معسكر الإمارات

أعلن النادي الأهلي ظهر اليوم، الخميس، إطلاق تطبيق الأعضاء Alahly members ، وذلك فى إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون الأهلي من أول الأندية إلكترونيًا التى تستخدم المدفوعات غير النقدية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عُقد اليوم بقمر النادي بالجزيرة للإعلان رسمياً عن التطبيق فى حضور محمد الدماطي عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والدكتور محمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا والدكتور أسامة مصطفي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.



مؤتمر اعلان تطبيق الاهلي

حارس الأهلي يتحدث عن عروض الاحتراف و"هدف" الجيل الحالي

أكد على لطفي، حارس الأهلي، أن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات الذى أقيم على مدار أسبوع للتحضير للمرحلة المقبلة، التى يخوض خلالها الأهلى مواجهات بطولة الدورى العام ودور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وأضاف لطفى، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن توقيت ومكان معسكر الفريق كان اختيارا موفقا، فى ظل توقف مسابقة الدورى، نظرا لحاجة الفريق للمعسكر الذى حقق الاستفادة للجميع من خلال التدريبات اليومية. Advertisements

سيد عبد الحفيظ: نسعى لخوض «وديات» خلال مرحلة الإعداد الثانية

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أو اثنتين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، والتى تبدأ بعد انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب العودة من الإمارات أمس وتستمر لمدة أربعة أيام. واكتفى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بالتدريبات البدنية خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد، والتى اشتملت على إقامة معسكر تدريبى فى الإمارات لمدة أسبوع، ركز خلاله المدير الفني على العامل النفسي والمعنوي بجانب التدريبات البدنية والخططية.

فايلر يطلب تقريراً عن 17 لاعباً أهلاوياً عقب رحلة سويسرا

طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن لاعبى الأهلي فى المنتخبات المختلفة خلال فترة توقف الدوري الحالية.

ويتواجد 17 لاعباً من الأهلي حالياً فى عدة منتخبات، حيث يتواجد 10 لاعبين مع المنتخب الوطني الأول وهم: أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات.

ويتواجد 3 لاعبين فى المنتخب الأولمبى وهم: صلاح محسن ورمضان صبحي وعمار حمدي ، فيما يتواجد المالي مع منتخب بلاده الأولمبى، كما يتواجد ثلاثة لاعبين أجانب بالفريق مع منتخبات بلادهم للمشاركة فى مباريات رسمية بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة الكاميرون 2021 وهم: على معلول مع منتخب تونس ووليد أزارو مع منتخب المغرب وجيرالدو مع منتخب أنجولا، فيما يتواجد المالى ديانج مع منتخب بلاده الأولمبى للمشاركة بتصفيات أفريقيا بمصر المؤهلة للأولمبياد.