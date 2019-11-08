شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يكشف لـ"إكسترا نيوز" استعدادات المنتخب الأوليمبى لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناقد الرياضى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، أن منتخب مصر الأولمبى مع الكابتن شوقى غريب بنسبة 95 % فى أيد أمينة.

وأوضح شلتوت، أن شوقى غريب من المدربين أصحاب الخبرات، ومن حسن الطالع أنه قاد منتخب مصر للشباب عام 2001 لبرونزية كأس العالم وبالتالى لديه زوايا مختلفة لرؤية الكرة الأفريقية.

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وقال عصام شلتوت، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن شوقى غريب من المدربين الذين يحبون مشاهدة المنافس لقراءته ، وهو من المدربين الذين يمكنهم اللعب مع فريق يضم محترفين فليس هناك الآن فواصل بيننا وبين أفريقيا إلا الخروج المبكر.

وتابع عصام شلتوت، شوقى غريب يمكنه أن يأخذ المنافس إلى طريقة الكرة المصرية فهو طوال الوقت يحاول أن يتبع الحداثة ، وهذا كان ينقص الكثير من المسؤوليين عن الكرة المصرية وهو أن يكون لديك أحسن نسخة ، كما أن شوقى غريب لعب 13 مباراة ودية على مراحل متعددة ومع مستويات مختلفة وهذا اعطاه رؤية نهائية حول طريقة لعب المنتخب الأوليمبى.