درويش: استاد القاهرة يستقبل دخول الجماهير بداية من الساعة الثانية ظهرا

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وينطلق حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الخامسة و 40 دقيقة مساءاً باستاد القاهرة ، ويحيي الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب .
وأعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الالكتروني https://tzkarati.com/ .
تجهز فرقة شارموفرز لمفاجآت عدة للمشجعين الذين سيحضرون مباراة منتخب مصر الأوليمبي غداً أمام مالي باستاد القاهرة ، و التجهيز لحفل إفتتاح مبهر على طريقة بطولة أمم أفريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى يونيو الماضى.
وتابع درويش فى تصريحات صحفية أن هناك اتفاق مع الجهات المعنية، لفتح أبواب الاستاد قبل مباريات المنتخب المصرى ب5 ساعات ، ولذلك قررنا تنفيذ تعليمات الجهات المعنية ﻻقامة المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءا.
يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون اما استاد السلام تقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.
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