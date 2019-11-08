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الإشعة تثبت إصابة حسين الشحات بكدمة قوية في مباراة منتخب مصر وليبيريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الاشعة التى خضع لها حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى ومنتخب مصر ، إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية فقط خلال لقاء الفراعنة أمام ليبيريا .

وكشف مصدر مقرب من اللاعب ، أن حسين الشحات خضع للفحص الطبى بأحد مستشفيات برج العرب بالاسكندرية على  على الركبه والعضلة الأمامية عقب خروجه فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد تعرضه لإلتحام قوى من أحد لاعبى ليبيريا، وأن الإشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية .

حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فوزا سهلا على حساب ليبيريا بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد برج العرب فى البروفة الأخيرة قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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