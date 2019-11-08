اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 جاء فى مقدمتها ، الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فوزا سهلا على حساب ليبيريا بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد برج العرب فى البروفة الأخيرة قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر

الإشعة تثبت إصابة حسين الشحات بكدمة قوية في مباراة منتخب مصر وليبيريا

أثبتت الاشعة التى خضع لها حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى ومنتخب مصر ، إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية فقط خلال لقاء الفراعنة أمام ليبيريا .

 

الإشعة تثبت إصابة حسين الشحات بكدمة قوية في مباراة منتخب مصر وليبيريا

حسام البدرى: حققت أهدافى أمام ليبيريا.. و"عملت الصح" مع لاعبى بيراميدز

قال حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إنه حقق أهدافه من مواجهة ليبيريا وديا اليوم، موضحا أنه كان يرغب فى تجهيز بعض اللاعبين بعد توقف الدورى بجانب مشاهدة الوجوه الجديدة على الطبيعة.

حسام البدرى: حققت أهدافى أمام ليبيريا.. و

مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم و فخور بالأداء أمام الفراعنة

كشف الإنجليزي باتلر المدير الفنى لمنتخب ليبيريا أن معظم لاعبى المنتخب لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور عديدة و هذا الامر أثر بالسلب على مستواهم خلال مباراة اليوم أمام منتخب مصر .

 

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مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم و فخور بالأداء أمام الفراعنة

الاهلي يُجهّز سعد سمير بـ"الوديات" قبل استئناف الدوري

ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الفرصة لسعد سمير مدافع الفريق بشكل أساسي خلال المباراة أو المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه لترة ما بعد فترة توقف الدوري.

الاهلي يُجهّز سعد سمير بـ

 

عقوبات قمة السلة بين الأهلي والزمالك.. ايقافات بالجملة ونقل مباراة للأحمر

أعلن مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن عقوبات بالجملة على فريقي الأهلي والزمالك ولاعبيهم بعد مشاجرتهما بعد لقاء الفريقين الأخير في دور الـ16 من كأس مصر، والذي انتهي بفوز الفريق الأحمر.

عقوبات قمة السلة بين الأهلي والزمالك.. ايقافات بالجملة ونقل مباراة للأحمر

الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة

طلب مسؤولو نادي الزمالك من مسؤولي الاتحاد المصرى لكرة القدم خوض مباريات الفريق المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلا من خوض المباريات على ملعبى برج العرب والسلام، مثلما كان يحدث الفترة الماضية.

الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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