7 أخبار رياضية لا تفوتك

عقوبات قمة السلة بين الأهلي والزمالك.. ايقافات بالجملة ونقل مباراة للأحمر

أعلن مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن عقوبات بالجملة على فريقي الأهلي والزمالك ولاعبيهم بعد مشاجرتهما بعد لقاء الفريقين الأخير في دور الـ16 من كأس مصر، والذي انتهي بفوز الفريق الأحمر.

الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة

طلب مسؤولو نادي الزمالك من مسؤولي الاتحاد المصرى لكرة القدم خوض مباريات الفريق المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلا من خوض المباريات على ملعبى برج العرب والسلام، مثلما كان يحدث الفترة الماضية.