شكرا لقرائتكم خبر عن فارق الترتيب بين مصر و الصين و أوكرانيا سبب خسارة كأس القارات لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن خسارة مصر فى بطولة كأس العالم للقارات ،التى تقام باليابان ، يرجع إلى فارق الترتيب بين مصر و المنتخبات التى وقعت فى نفس مجموعتها بالبطولة ، حيث وقعت بجانب الصين و أوكرانيا .

أضاف عاشور ان الصين تقع فى المركز الاول عالميا ، و واكرانيا فى المركز الـ 12، بينما تاتى مصر فى المركز الـ 20 ، وبالتالى من الطبيعى أن يودع الفراعنة البطولة لفارق المستوى والترتيب .

واضاف عاشور ان الدول التى شاركت فى البطولة من أقوى 12 دولة على مستوى العالم ، حيث تضم اول 7 منتخبات عالميا ، كما أن منتخب مصر دخل فى معسر استمر لمدة شهر بقيادة أشرف حلمى المدير الفنى استعدادا للمنافسات الا ان الحظ لم يحالفنا

يذكر ان مصر خسرت من الصين فى المباراة الاولى بنتيجة 3/0 ، بينما خسرت من اوركاينا فى ثانى المباريات 3/1 ، لتودع منافسات ككأس العالم للقارات .