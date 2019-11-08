حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر منتخب مصر يهزم ليبيريا 1 / 0 فى البروفة الأخيرة قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر الإشعة تثبت إصابة حسين الشحات بكدمة قوية في مباراة منتخب مصر وليبيريا حسام البدرى: حققت أهدافى أمام ليبيريا.. و"عملت الصح" مع لاعبى بيراميدز مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم و فخور بالأداء أمام الفراعنة حسام البدرى : مواجهة البرازيل أو الأرجنتين وديا الآن "غير منطقى" Advertisements الاهلي يُجهّز سعد سمير بـ"الوديات" قبل استئناف الدوري الأهلي يكشف عن استراتيجية التحول الرقمي لجميع خدمات الأعضاء عقوبات قمة السلة بين الأهلي والزمالك.. ايقافات بالجملة ونقل مباراة للأحمر الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة

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