ترتيب المجموعة الثالثة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة

الخميس 7 نوفمبر 2019

إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي بفوز هام لنادي بازل السويسري على ضيفه خيتافي الإسباني، وفوز كبير لكراسنودار الروسي على ضيفه طرابزون سبور التركي.



بازل - خيتافي

حقق بازل فوزاً هاماً على ضيفه خيتافي بملعب "سانت جاكوب بارك" بهدفين لآرثر في الدقيقة 8 وفابيان فراي في الدقيقة 60 مقابل هدف لخيمي ماتا في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

كراسنودار – طرابزون سبور فاز نادي كراسنودار على ضيفه طرابزون سبوربثلاثية مقابل هدف بملعب "كراسنودار"، سجل للفريق الروسي لاعب طرابزون سيركان أرسلان ضد مرماه في الدقيقة 27 ومانويل فيرنانديز في الدقيقة 35 وإيفان إجناتيف في الدقيقة 93، مقابل هدف للأترك عبر أنتوني نواكيمي في الدقيقة 94.

ترتيب المجموعة الثانية

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1- بازل السويسري – 10 نقاط

2- خيتافي الإسباني – 6 نقاط

3- كراسنودار الروسي – 6 نقاط

4- طرابزون سبور التركي – نقطة واحدة

مباريات الجولة القادمة

طرابزون سبور – خيتافي (ملعب ميديكال بارك) 28 نوفمبر كراسنودار – بازل (ملعب كراسنودار) 28 نوفمبر