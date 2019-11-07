إنجاز تاريخي لسيلتيك عقب الفوز على لاتسيو

الخميس 7 نوفمبر 2019

سيلتيك

حقق نادي سيلتيك الإسكتلندي فوزاً هاماً على مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي شهده ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما لحساب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

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وإنتزع الضيف الإسكتلندي الفوز في آخر ثواني المباراة بهدف "أودسون إدوارد" بعد التعادل الإيجابي بهدف "إيموبيلي" لنسور العاصمة و جيمس فوريست لسيلتيك.

ويعد هذا الفوز هو الأول لسلتيك على أي نادي إيطالي في البطولات الأوروبية عبر التاريخ، حيث فشل الفريق الإسكتلندي في الفوز على أي ناد إيطالي خلال 13 زيارة سابقة.

ويتصدر سيلتيك المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 3 نقاط لنسور العاصمة التي تعقدت آماله في التأهل للدور التالي.