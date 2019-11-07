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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يطلق تصريحات نارية بشأن اهتمام ريال مدريد بمبابي والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وابرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم على ان تصريحات زيدان المدير الفني لريال مدريد بشان مبامبي اثارت غضب ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الباريسي بشكل كبير
وكان زيدان، أكد على أن مبابي، يحلم باللعب في صفوف ريال مدريد، وأنه بصدد أن يرى إمكانية حدوث ذلك في المستقبل، وهو ما أثار غضب المسئولين في النادي حامل لقب الدوري الفرنسي.
قال المدير الرياضي: "ما قاله زيدان يشعرني بالضيق، أولًا مبابي لديه عقد يمتد لعامين ونصف.
وتابع: اذا كان زيدان يتحدث عن احلامه وما يريد اللاعب تحقيقه، أطلب منه أن يتوقف عن ذلك قليلًا".
وتابع: "كيليان لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا، أنه أفضل لاعب في فرنسا، وأحد أفضل اللاعبين في العالم"، ولكن لا أحد يستطيع الحصول عليه إطلاقًا".
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