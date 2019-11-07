- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يرفض عرضين من باريس سان جيرمان وليفربول والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
رودريجو جوس
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي الشاب "رودريجو جوس" رفض عرضين للإنتقال لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي.
وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن رودريجو كان يملك فرصة الإنتقال لأحد الناديين الكبيرين خلال الصيف الماضي، قبل أن يحسم قراره ويختار الذهاب نحو ريال مدريد.
وأشارت التقارير أن جوس كان حلمه هو اللعب في ريال مدريد، وهو ما جعله يرفض جميع العروض رغم أنها كانت تتضمن راتباً اعلى.
وإنتقل صاحب الـ 18 عاماً لصفوف الريال قادماً من سانتوس البرازيلي مطلع هذا الموسم مقابل 45 مليون يورو.
وقاد رودريجو ريال مدريد أمس الأربعاء لسحق جلطة سراي بسداسية نظيفة سجل منها ثلاثة أهداف ليصبح أصغر برازيلي في التاريخ يسجل هاتريك في دوري الأبطال وثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز بعد نجم الريال السابق راؤول جونزاليس.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يرفض عرضين من باريس سان جيرمان وليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.