نجم ريال مدريد يرفض عرضين من باريس سان جيرمان وليفربول

الخميس 7 نوفمبر 2019

رودريجو جوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي الشاب "رودريجو جوس" رفض عرضين للإنتقال لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي.

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وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن رودريجو كان يملك فرصة الإنتقال لأحد الناديين الكبيرين خلال الصيف الماضي، قبل أن يحسم قراره ويختار الذهاب نحو ريال مدريد.

وأشارت التقارير أن جوس كان حلمه هو اللعب في ريال مدريد، وهو ما جعله يرفض جميع العروض رغم أنها كانت تتضمن راتباً اعلى.

وإنتقل صاحب الـ 18 عاماً لصفوف الريال قادماً من سانتوس البرازيلي مطلع هذا الموسم مقابل 45 مليون يورو.

وقاد رودريجو ريال مدريد أمس الأربعاء لسحق جلطة سراي بسداسية نظيفة سجل منها ثلاثة أهداف ليصبح أصغر برازيلي في التاريخ يسجل هاتريك في دوري الأبطال وثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز بعد نجم الريال السابق راؤول جونزاليس.