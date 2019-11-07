الامارات | الفوز يُخاصم الجزيرة أمام الكبار.. والشارقة يعزز الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز يُخاصم الجزيرة أمام الكبار.. والشارقة يعزز الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الشارقة بثلاث نقاط ثمينة من معقل الجزيرة، حافظ بها على صدارة دوري الخليج العربي، بعدما فاز بهدفين دون رد في المرحلة السابعة، اليوم. وجاء هدفا اللقاء عن طريق الأوزبكي شوكوروف «20» ومحمد الشحي «89»، ليسترد الملك الصدارة من شباب الأهلي الذي اعتلاها مؤقتاً، عقب فوزه على الظفرة بهدف دون رد، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 19، مقابل 16 لشباب الأهلي، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 11 نقطة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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