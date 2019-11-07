شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يستدعي منسي وصادق بدلًا من طاهر ومرعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي عن ضم الثنائي محمد صادق، لاعب نادى الإسماعيلي، وناصر منسي، لاعب بيراميدز، للانضمام لصفوف المنتخب الذي يستعد لمواجهة مالي غدًا على استاد القاهرة الدولى في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية والمقرر إقامتها بطوكيو عام 2020.
ويعد محمد صادق وناصر منسي من اللاعبين الذي خاضوا العديد من المباريات الودية، وتم ضمهم في معسكرات من قبل للفراعنة تحت قيادة شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.
وكان طاهر محمد طاهر أصيب اليوم بتمزق عضلي أدى إلى غيابه عن البطولة التي ستقام على الأراضي المصرية في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر.
واختتم الفراعنة الصغار مرانهم الأساسي اليوم والأخير قبل مواجهة مالي غدا، وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، زارا مران المنتخب للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل افتتاح البطولة غدًا الجمعة.
وسيواجه منتخب مصر نظيره المالي مساء غد الجمعة، في افتتاح البطولة، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة بشكل حصري على قناة تايم سبورت.
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