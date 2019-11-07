اخبار الرياضه

المنتخب الأوليمبي يستدعي منسي وصادق بدلًا من طاهر ومرعي

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يستدعي منسي وصادق بدلًا من طاهر ومرعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي عن ضم الثنائي محمد صادق، لاعب نادى الإسماعيلي، وناصر منسي، لاعب بيراميدز، للانضمام لصفوف المنتخب الذي يستعد لمواجهة مالي غدًا على استاد القاهرة الدولى في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية والمقرر إقامتها بطوكيو عام 2020.

ويعد محمد صادق وناصر منسي من اللاعبين الذي خاضوا العديد من المباريات الودية، وتم ضمهم في معسكرات من قبل للفراعنة تحت قيادة شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.

Advertisements

وكان طاهر محمد طاهر أصيب اليوم بتمزق عضلي أدى إلى غيابه عن البطولة التي ستقام على الأراضي المصرية في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر.

واختتم الفراعنة الصغار مرانهم الأساسي اليوم والأخير قبل مواجهة مالي غدا، وكان وزير الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، زارا مران المنتخب للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل افتتاح البطولة غدًا الجمعة.

وسيواجه منتخب مصر نظيره المالي مساء غد الجمعة، في افتتاح البطولة، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة بشكل حصري على قناة تايم سبورت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يستدعي منسي وصادق بدلًا من طاهر ومرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا