شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تشخيص إصابة حسين الشحات خلال مباراة ليبيريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع حسين الشحات، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحص طبي من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفراعنة أمام ليبيريا.
وكان منتخب مصر انتصر على ليبيريا بهدفٍ وحيد سجله حمدي فتحي، في المباراة التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب برج العرب.
وخضع الشحات لفحص طبي وإجراء أشعة على الركبة والعضلة الأمامية، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.
وأثبتت الأشعة إصابته بكدمة قوية بعيدة عن الركبة، وتحتاج إلى فترة علاج لعدة أيام فقط.
وأكد محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده بالمعسكر، على أمل تعافيه ولحاقه بمشوار المنتخب خلال المرحلة الحالية.
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