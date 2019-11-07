شكرا لقرائتكم جهاز منتخب مصر يمنح لاعبيه راحة 24 ساعه بعد ودية ليبريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستأنف الفريق الوطني معسكره المغلق السبت في اطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.
خاض المنتخب الوطني مباراتين حتي الان تحت قيادة حسام البدري امام كل من بتسوانا وليبيريا وانتهت المباراتين بالفوز بنتيجة واحدة 1/0 ، احرز هدفي المباراتين حمدي فتحي.
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