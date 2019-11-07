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شكرا لقرائتكم إدواردو: سأساند الهلال من المدرجات.. وسوء الحظ أبعدني عن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال، أنه سيدعم فريقه من المدرجات في مباراته الهامة أمام أوراوا الياباني، يوم السبت، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، لافتا إلى أن سوء الحظ أبعده عن المواجهة.
ويتواجد اللاعب البرازيلي خارج قائمة الهلال في البطولة القارية، وأبدى أسفه الشديد جراء عدم تواجده في النهائي الآسيوي ومساعدة الهلال في تحقيق اللقب، وقال في تصريحات لصحيفة "لانس" البرازيلية، يوم الخميس: لسوء الحظ، لا أستطيع اللعب في المسابقة الآسيوية، وأردت أن أتواجد في الملعب مع زملائي في الفريق، لكنني سأذهب يوم السبت إلى الملعب كمشجع، وأنا سعيد لأن الفريق في النهائي وأثق كثيرا في امكاناتنا، ودائما أدعم الفريق في مبارياته القارية من المدرجات لأننا عائلة، لذلك من المهم أن نكون جميعا معا.
وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن إدواردو يعد أكبر هداف أجنبي في تاريخ الهلال، ويتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، وعلق صاحب الـ "30 عاما"، قائلا: أشعر بالسعادة كونني قادرا على مساعدة الهلال، وتحقيق أهدافي أيضا، وأرى أن بدايتنا في الموسم الحالي جيدة جدا، ومن الجيد أننا نتصدر ترتيب الدوري ونتواجد في نهائي دوري أبطال آسيا.
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