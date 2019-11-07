شكرا لقرائتكم كأس الملك: اتحاد جدة يواجه الرياض في أولى مبارياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح اتحاد جدة وصيف بطل النسخة الماضية مشواره في مسابقة كأس الملك حينما يستضيف نظيره الرياض "درجة ثانية"، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، والذي سيشهد 4 مواجهات أخرى تجمع الباطن أمام مضيفه العربي، ويستضيف النهضة نظيرة الأخدود، ويواجه السد مضيفه العين، ويلعب الدرعية أمام ضيفه الخليج، في الدور 64 للمسابقة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يخوض الاتحاد اختباراً سهلاً حينما يستضيف نظيره الرياض الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وكان الاتحاد قريباً من تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي حينما تأهل في النسخة الماضية لنهائي المسابقة، إلا أنه خسر أمام التعاون 2-1.

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ويتطلع الاتحاد لمواصلة نجاحاته في مسابقة الكأس بعد تأهله للدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية بفوزه ذهاباً واياباً على الوصل الإماراتي. ويأمل الاتحاد في أن يظهر الفريق بمستوى مغاير عن ما يقدمه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لاسيما وأن الفريق مهدد بالخطر.

وفي المقابل يأمل الرياض في أن يعيد جزء من ماضيه بعدما كان أحد أقوى الفرق السعودية في منتصف التسعينات الميلادية قبل أن يتراجع مستواه ليبقى في السنوات 15 الماضية بين دوري الدرجة الأولى والثانية.

وفي المباريات الأخرى يلتقي الباطن "درجة أولى" أمام مضيفه العربي "درجة ثانية" في القصيم، ويستضيف النهضة "درجة أولى" نظيره الأخدود، ويواجه السد "درجة ثانية" مضيفه العين “درجة أولى"، ويلعب الدرعية "درجة ثانية" أمام ضيفه الخليج "درجة أولى".