فوز خجول لمصر على ليبيريا وديا









اسماء السيد - حققت مصر فوزا خجولا على ليبيريا بهدف نظيف الخميس في مباراة ودية على ملعب الجيش ببرج العرب استعدادا لمباراتي الفراعنة امام كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في التصفيات الافريقية المؤهلة لنسخة كأس الامم في الكاميرون 2021.

وسجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

سيطر المنتخب المصري على مجريات الشوط الاول تماما واهدر له احمد سيد "زيزو" في اول مشاركة له مع المنتخب فرصة هدف مؤكد وهو منفرد بمرمى الضيوف ولكنه سدد فوق العارضة.

وتوالى مسلسل اهدار الفرص السهلة عن طريق محمد مجدي "قفشه" واحمد جمعه وحسين الشحات وزيزو وسط تألق آشلي وليامس حارس ليبيريا الذي تصدى لعدة فرص خطرة.

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ولم تفلح التغييرات التي اجراها حسام البدري المدير الفني للفراعنة في تغيير ايقاع المباراة البطيء رغم الاستحواذ والسيطرة المصرية شبه التامة.

وكاد كريستوفر جاكسون مهاجم الضيوف يقلب الطاولة على اصحاب الارض بعدما سدد خارج المرمى وهو منفرد بمحمد الشناوي حارس الفراعنة (80) قبل ان ينجح البديل حمدى فتحي في احراز هدف المباراة الوحيد بعدما حول عرضية محمد هاني على يسار الحارس الليبيري (85).

وفى الدقيقة 86 أشهر حكم المباراة احمد الغندور البطاقة الحمراء لكريستوفر جاكسون ، بعد حصوله على الانذار الثاني لتعمده الخشونة على فتحي ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ملخص المباراة: