شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. صادق ومنسي في قائمة المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استدعاء الثنائي محمد صادق وناصر منسي للانضمام للفريق الأولمبي وقيدهما في القائمة الافريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الافريقية تحت 23 عام.

وتعرض طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي، لإصابة بمزق في العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الاوليمبي وتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب وتم وضع برنامج خاص به ولكن هناك تخوف من معاودة الإصابة للاعب فى أي من المباريات المقبلة أدى لاستبعاده من قائمة المنتخب .

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ويقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقي منتخب غانا مع الكاميرون في العاشرة مساء الغد.