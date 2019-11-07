شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 7 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها طلب الفريق الأبيض خوض مبارياته الأفريقية على ستاد القاهرة الدولى.

الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة

طلب مسؤولو نادي الزمالك من مسؤولي الاتحاد المصرى لكرة القدم خوض مباريات الفريق المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلا من خوض المباريات على ملعبى برج العرب والسلام، مثلما كان يحدث الفترة الماضية. وأرسل مسؤولو الزمالك خطابات رسمية لاتحاد الكرة لطلب إقامة المباريات الأفريقية المقبلة للفريق بداية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى، خاصة أن المباريات ستبدأ بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى وسيكون الاستاد متاحاً بعدها لاستضافة مباريات الأندية. يدرس مسؤولو نادى الزمالك تأجيل قيد أى لاعب خلال الوقت الحالى فى المقعد المتبقى للفريق الأبيض بقائمته بدورى أبطال أفريقيا، بسبب إمكانية استغلال ذلك المقعد فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل. Advertisements وأكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الأفريقى بداية من 15 نوفمبر الجارى وحتى 31 يناير المقبل، موضحا أن الزمالك احتفظ بحقه فى قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الأفريقية، وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم 15 نوفمبر وسيتمكن من التواجد مع الفريق بداية من مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من الشهر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى المجموعة التى تضم إلى جانب الزمالك ومازيمبى كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. الزمالك يدرس تأجيل قيد "مقعد" القائمة الأفريقية بسبب صفقة يناير

شيكابالا "جاهز" للمشاركة مع الزمالك أمام إنبى

تأكدت جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا ، صانع ألعاب الزمالك، للعودة للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة إنبى، المحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز. وخضع محمود عبد الرازق شيكابالا بجانب محمود جنش حارس الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية فى حمام السباحة، على هامش المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

النقاز ينضم لساسى ومعلول فى قائمة تونس أمام ليبيا وغينيا

ضم الجهاز الفنى لمنتخب تونس، حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك لقائمة معسكر نسور قرطاج الذى سينطلق يوم الأحد المقبل، استعدادا للقائي الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 وذلك أمام ليبيا المقرر لها يوم الجمعة 15 نوفمبر بملعب رادس واللقاء الثانى أمام غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر ذاته بملعب مالابو، وبذلك انضم من الدورى المصرى كلا من حمدى النقاز وفرجانى ساسى من الزمالك إلى المنتخب التونسى وكذلك على معلول ظهير الأهلى وقد سبق وانضم مبكرا ساسى ومعلول لنسور قرطاج فيما أعلن المنتخب التونسى اليوم بشكل رسمى عن ضم النقاز أيضاً.