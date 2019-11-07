اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 7 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها طلب الفريق الأبيض خوض مبارياته الأفريقية على ستاد القاهرة الدولى.
الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة
يدرس مسؤولو نادى الزمالك تأجيل قيد أى لاعب خلال الوقت الحالى فى المقعد المتبقى للفريق الأبيض بقائمته بدورى أبطال أفريقيا، بسبب إمكانية استغلال ذلك المقعد فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.
وأكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الأفريقى بداية من 15 نوفمبر الجارى وحتى 31 يناير المقبل، موضحا أن الزمالك احتفظ بحقه فى قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الأفريقية، وأن الزمالك سيحصل على بطاقه أوناجم يوم 15 نوفمبر وسيتمكن من التواجد مع الفريق بداية من مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من الشهر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى المجموعة التى تضم إلى جانب الزمالك ومازيمبى كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
شيكابالا "جاهز" للمشاركة مع الزمالك أمام إنبى
تأكدت جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا ، صانع ألعاب الزمالك، للعودة للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة إنبى، المحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
وخضع محمود عبد الرازق شيكابالا بجانب محمود جنش حارس الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية فى حمام السباحة، على هامش المباراة الودية التى خاضها الفريق بالأمس أمام منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.
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